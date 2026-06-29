「国と地方の協議の場」であいさつする全国知事会長の阿部守一長野県知事（中央）＝29日午後、首相官邸全国知事会など地方6団体の代表と閣僚らが意見交換する「国と地方の協議の場」が29日、首相官邸で開かれた。高市早苗首相が目指す消費税減税に関し、知事会長の阿部守一長野県知事は、代替財源の確保など自治体財政への影響に配慮するよう要請。政府側は、地方の財政運営に支障が生じないよう対応すると述べたという。政府