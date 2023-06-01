アメリカ軍基地に違法に侵入した疑いで、大手商社社員の男が逮捕されました。住友商事社員の水野圭隆容疑者（45）は2025年10月、神奈川県のアメリカ海軍横須賀基地に正当な理由なく侵入し、日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで逮捕されました。水野容疑者は偽造IDカードを使って基地に侵入したとみられ、カードには「ミズノ・ヨシタカ・アレックス」と記載されていたということです。水野容疑者は普段イラクに駐在していると