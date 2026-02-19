劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のゲスト声優として、俳優・畑芽育の出演が明らかになった。畑は、神奈川県警の女性巡査・舘沖（たておき）みなと役を務める。すでに発表されている横浜流星に続き、物語の鍵を握るゲスト声優2人が出そろった。【画像】横浜流星と一緒にアフレコを見学する畑芽育1歳でモデルとして芸能活動を開始し、子役からキャリアを重ねてきた畑。昨年は『君がトクベツ』『