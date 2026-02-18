アメリカ西部・カリフォルニア州の山で17日、雪崩が発生し、スキーをしていた16人が巻き込まれました。このうち、10人が行方不明となっています。地元当局によりますと、カリフォルニア州トラッキーの近郊にある山で17日午前11時半ごろ、雪崩が発生しました。スキーをしていた16人が雪崩に巻き込まれ、このうち6人の無事が確認されていますが、残る10人の行方はわかっていません。雪崩に巻き込まれたのはスキーガイドとその客だと