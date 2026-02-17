健康的に体重を落とすには何をすればいいか。医師の牧田善二さんは「多くの人が、痩せるために間違ったカロリー制限をして空腹を我慢したり、体の脂肪を燃やそうとジムに通って無理な運動に励んだりしていますが、実はそんなことをする必要はない。糖質を減らしながら脂質摂取量を増やせばいい」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／trumzz※写真はイメー