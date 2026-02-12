2022年に惜しまれつつ閉店した、アメリカ料理とホームメイドパイを提供するレストランチェーン『アンナミラーズ』が13日に再出店します。『アンナミラーズ南青山店』の開店を前に、一足早く報道陣にお披露目されました。『アンナミラーズ』は、外食産業のれい明期だった昭和後期、『井村屋製菓株式会社（現・井村屋グループ株式会社）』の初代社長が、アメリカンパイに出会い感銘を受けたことで、アメリカで本社を構える『アンナミ