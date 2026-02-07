【キーウ＝上地洋実】ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた協議を巡り、米国が今年６月までに解決策を見つけるようウクライナとロシアに提案したと明らかにした。ゼレンスキー氏は、秋の中間選挙を重視する米国のトランプ政権が露ウクライナ双方への圧力を強めるとの見通しを示し、「米国は６月までに決着をつけたいと言っている」と述べた