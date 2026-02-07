「ミラノ・コルティナ五輪・開会式」（６日、ジョゼッペ・メアッツァ競技場）第２５回冬季オリンピックの開会式がサンシーロの通称で知られるジョゼッペ・メアッツァ競技場でスタートし、１７日間の大会が開幕。３大会ぶりに欧州に戻った冬季五輪には９２カ国・地域から選手約２９００人が参加する。開会式では南アフリカ出身の国連平和大使で、女優のシャーリーズ・セロンも登場。平和へのメッセージを語った。その美しさ