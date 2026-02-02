記事のポイントZ世代のヴィンテージ消費行動を捉え、スタイリスト主導で日常着として再構築したコレクションである単品ではなく全身のスタイリングを提案し、SNSや店舗イベントを通じて物語を伝える戦略をとるエアリーの好調な業績を背景に、全カテゴリーでの需要を取り込みさらなる成長をめざす動きであるエアリーは昨年12月22日、エミリー・アンド・メリット（Emily + Meritt）とのコラボレーションを発表した。全64点からなるこ