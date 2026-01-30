「残業代は1時間単位で、59分でも切り捨て」という、ひどい会社で働いている男性から投稿が寄せられた。「プラスチックメーカー」で倉庫や配送関係の仕事をしているという50代男性。「この会社終わってるな」と感じるポイントがいくつもあるという。（文：湊真智人）残業代のために不毛な調整が必要になることも男性が最も憤りを感じているのは、不透明な給与体系と残業代の仕組みだ。「昇給が全くないです。改定で一時3万円の一律