アスクルのロゴマーク＝東京都江戸川区通販大手のアスクルが28日発表した2025年11月中間連結決算は、コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃で受注を停止した影響で純損益は66億円の赤字（前年同期は37億円の黒字）に転落した。26年5月期の連結業績予想は取り下げ、役員報酬の減額も発表した。サイバー攻撃の深刻な影響が改めて浮き彫りになった。システム障害の対応として52億円の特別損失を計上。売上