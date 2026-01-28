ドジャースの大谷翔平投手（３１）はどこまで高みを目指すのか。ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」は２６日（日本時間２７日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部のアワードディナーで大谷がスピーチしたことを受け、司会のアラナ・リゾ氏とクリント・パシラス氏が、「果たして大谷は（受賞を重ねることに）飽きないのか」というテーマで議論した。パシラス氏は「すでにワールドシリーズを２度制覇