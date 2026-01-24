ピザ大手「ドミノ・ピザ」の店舗に侵入し、現金約24万円を盗んだとして、警視庁向島署は24日までに、建造物侵入と窃盗の疑いで、住所、職業不詳堀越大興容疑者（23）を逮捕した。店の元アルバイトで、閉店時間帯に合鍵を使って侵入したとみている。逮捕容疑は昨年11月18日午前4時15分ごろ、東京都墨田区の「ドミノ・ピザ文花店」に侵入し、金庫から現金を盗んだ疑い。署によると、堀越容疑者は昨年まで店でアルバイトとして