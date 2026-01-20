チェジュ航空は、日韓線を対象とした「700円航空券セール」を、1月20日午前10時から26日午後5時まで開催する。対象路線は札幌/千歳・函館・東京/成田・静岡・名古屋/中部・大阪/関西・広島・松山・福岡・大分・沖縄/那覇〜ソウル/仁川線、大阪/関西〜ソウル/金浦線、札幌/千歳・東京/成田・大阪/関西・福岡〜釜山線。いずれも片道運賃が700円からとなる。搭乗期間は3月29日から10月24日まで。チェジュ航空のウェブサイトやアプリか