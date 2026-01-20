現在、PC業界に押し寄せている半導体メモリ枯渇と価格高騰の波。この状況は、家庭用ゲーム機市場にも大きな影響を及ぼすかもしれない。実際に昨年末から任天堂の株価が30％以上下落したことが波紋を呼んでいる。 （関連：「ゲーム機にスペックは必要かどうか」議論が白熱ユーザーが実際に求めているものは？） 今のところハードの値上げなどが報じられているわけではないが、先行きは不透明