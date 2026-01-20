【プレミアリーグ第22節】(AMEXスタジアム)ブライトン 1-1(前半0-1)ボーンマス<得点者>[ブ]チャランポス・コストウラス(90分+1)[ボ]マーカス・タバーニアー(32分)<警告>[ブ]ダニー・ウェルベック(58分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(77分)、ファビアン・ヒュルツェラー(56分)[ボ]マルコス・セネシ(60分)、アダム・スミス(83分)、ジョルジェ・ペトロビッチ(85分)観衆:30,172人└三笘薫が日本人3人目のプレミア通算100