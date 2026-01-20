2児の母でフリーランス漫画家の冷え田やっこさんの連載漫画「フリーランスになるしか！」（全35話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む結婚、妊娠を機に退職した作者。「再就職しようと思っても難しい。働きたいのに働けない」という葛藤を乗り越え、「在宅フリーランス」の漫画家になることを決意して…という内容で、読者からは「勉強になります」「勇気づけられました」な