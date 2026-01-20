長距離バスでの「相席ブロック」が問題になっています。隣り合う指定席を予約し、直前で片方をキャンセルするというもの。故意に空席を作ることで、隣席の他人の存在を気にせず過ごしたいという思惑からではないかといわれています。調べてみると、日常生活の中でも相席ブロックに似た現象は起こっていました。【写真】コロナ禍では「1席空け」をよく見ましたが…ジムのロッカー、フードコート、電車でも「1人一つ」のルールが