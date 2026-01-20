韓国の人気チアガール、ソ・ヒョンスクの大胆な衣装姿が話題だ。ソ・ヒョンスクは最近、インスタグラムを更新。「チーパオ（チャイナドレス）がぎこちない！」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。【写真】ソ・ヒョンスク、純白水着の大胆ボリューム公開された写真には、ワインレッドのチャイナドレスに身を包んだソ・ヒョンスクが、花柄のデザインが入った扇子風の小物を手に微笑んでいる。体のラインに沿ったシルエット