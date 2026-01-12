自身が経営する飲食店に女性の遺体を隠したとして男が逮捕された事件で、女性の死因は窒息死と分かった。北海道・日高町の飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）は、2025年12月31日ごろ、自身が経営する店の壁の中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれている。司法解剖の結果、女性の死因はロープのようなもので首を絞められたことによる窒息死と判明した。関係者によると、松倉容疑者は2026年1月2日に店を開けていて、店内に遺体がある