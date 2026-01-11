プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演・制作総指揮の単独公演「YuzuruHanyu“REALIVE”anICESTORYproject」開催が11日、発表された。4月11、12日の2日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われる。単独公演アイスストーリーの再始動となる新企画。これまで羽生さんが完走してきたアイスストーリーを土台とし「これまで生まれてきたプログラムたちをいまの身体で、もう一度”生きた存在”として