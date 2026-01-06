Art Gallery M84は、2026年2月2日(月)よりウジェーヌ・アジェ写真展-No.VI『シュルレアリスム』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第164回目の展示として実施する個展。■他では見ることが出来ない約30点を展示アジェは、41歳のときから30年間に約8,000枚の写真を残しましたが、彼は自分の気持ちのおもむくまま写真を撮ったのではなく、パリ市歴史図書館などの購入者がおり，テーマを決めて計画的に撮影していました。