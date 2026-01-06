AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óºñ¼è¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹âÅÙ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿º¾µ½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£