【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】【詳しく読む】国民栄誉賞作曲家の次男がジャニー喜多川氏からの性被害を告白 「8歳の時に自宅部屋で…」最初に話を聞いたのは2022年5月。かねてつきあいのあった俳優の服部吉次さんと、妻で女優の石井くに子さん、俳優の渡辺修さんの3人が観光のため、青森の私の実家で5日間過ごした時のことです。夜の飲み会で話も弾んだ際に、「実は……」と、吉次さんが8歳の時から2年半にわた