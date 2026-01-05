¡ØWIRED¡ÙÆüËÜÈÇ¤¬2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖCREATIVE HACK AWARD 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä´¶¾ð¤òÀ¤¤Ë¼¨¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î´ûÀ®³µÇ°¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¡Ê·×3ºîÉÊ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¿âÄ¾Ãæ¿´¤Ë¤è¤ë¡ÖRED SPACE¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£