落語家の昔昔亭桃太郎（せきせきてい・ももたろう、本名・柳澤尚心＝やなぎさわ・たかみ）さんが2025年12月28日、敗血症のため都内の病院で死去したことが分かった。所属する落語芸術協会が同月31日、公式サイトで発表した。80歳。葬儀は近親者にて執り行われた。 【写真】優しい表情の桃太郎さん隣にいるのはTV出まくりの大物落語家 “寄席の爆笑王”と呼ぶにふさわしいレジェンドが旅立った。同サイトでは「令和7年12月2