NTT株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 島田 明 島田社長（2025年11月撮影） 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 本年は、「光電融合元年」となります。 AI時代となり、大量に消費される電力をいかに削減していくか――この大きなチャレンジが本格的にスタートします。大阪・関西万博でお披露目した「IOWN光電融合デバイス」は、性能を倍増させ、いよいよお客様にご利用いただく最