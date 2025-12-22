交通事故で親をなくした子どもたちを支援しようと、大分県中古自動車販売協会から県に寄付金が贈られました。 【写真を見る】交通遺児支援で寄付金贈呈大分県中古車販売協会 22日、県中古自動車販売協会の長野浩二会長ら4人が県庁を訪れ、寄付金およそ33万円を寄贈しました。 県内117社で構成する協会は、1993年から継続して交通遺児への支援活動を行っていて、寄付金の総額はこれまでに876万円にのぼっています。現在、