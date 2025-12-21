◇NBAレイカーズ88ー103クリッパーズ（2025年12月20日インテュイット・ドーム）レイカーズは20日（日本時間21日）、敵地でクリッパーズと激突。試合途中に主力のルカ・ドンチッチが負傷欠場するなど苦しい展開が続いて“LA対決”に敗れた。この日は、試合前の時点でオースティン・リーブスが左ふくらはぎの張り、ディアンドレ・エイトンが左ヒジの張りで欠場。さらに八村塁も右鼠径部痛で今季2度目の欠場となった。主