松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」を12月16日午前10時から期間限定で販売します。【画像】「希少部位がこんなに入ってるの！？」これが「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」です！食べ応えバッチリのスタミナメニュー同商品は、鉄板で炒めた牛カルビと牛一頭からわずかしか取れない希少部位「ブリスケット肉」を、ニンニクしょうゆの