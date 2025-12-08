ファミリーマート（東京都港区）が、人気ホットスナック「ファミチキ」シリーズの新商品「ファミチキ黒トリュフ味」を12月9日から数量限定で発売します。【画像】「超リッチ…！」これが、新フレーバーの“ファミチキ”です！同商品は、イタリア産黒トリュフパウダーを使用した「リッチ」なフレーバーのファミチキで、黒トリュフの香りとチキンのうまみが感じられる「ワンランク上の味わい」を楽しめるということです。価