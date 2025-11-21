巨人の山口寿一オーナー（68）が、来季3年契約最終年となる阿部慎之助監督（46）へのサポートを約束した。【もっと読む】日本ハムFA松本剛の「巨人入り」に2つの重圧…来季V逸なら“戦犯”リスクまで背負うことに昨19日、都内ホテルで開かれたオーナー会議に出席後、取材に応じ、「今年は残念なシーズン、誠に申し訳ないシーズンだった。優勝争いに全く絡めないで終わってしまったというのが、ファンのみなさんに申し訳ない」
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
- 2. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 3. ほしいものリスト 一晩で寄付
- 4. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
- 5. 学生の自転車にはねられ93歳重体
- 6. THE NORTH FACEのアウターもお得
- 7. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
- 8. 容疑者は「有名人だよ」住民語る
- 9. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
- 10. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. ほしいものリスト 一晩で寄付
- 3. 学生の自転車にはねられ93歳重体
- 4. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
- 5. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
- 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 7. 「ハルヒの聖地」1日限定で解放
- 8. 今田美桜 事務所が3億円の訴訟?
- 9. インフルかかりやすい人が判明
- 10. インフルにかかりやすい人 発表
- 1. 不可解事件 子どもをさらうクマ
- 2. 12時予約の客へ 食堂の投稿反響
- 3. ガーシー氏 N党離党の議員に言及
- 4. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
- 5. 元火葬場職員「僕らは必ず見る」
- 6. 16歳で妊娠 顔出しで性暴力告発
- 7. 高市総理が急激に可愛くなった訳
- 8. 佳子さま売れ 実際のお客様の声
- 9. 泣き叫んだ娘にJALのCAが神対応
- 10. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
- 1. 比元市長、人身売買で終身刑
- 2. EXO元メンバー 刑務所内で死亡か
- 3. 「はたらく細胞」香港で放送中止
- 4. 「ドアキック」米で逮捕者続出
- 5. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
- 6. aespaの紅白出場 反対署名8万超
- 7. 欧米でトラッド・ワイフ現象拡大
- 8. 米上院、台湾との交流制限を解除する法案を可決 トランプ大統領の署名を経て成立へ
- 9. 武装グループが女子生徒25人拉致
- 10. 韓俳優「僕、結婚します」発表
- 1. 大阪メトロ 全社員に最大20万円
- 2. 不動産登記に国籍記入義務付けへ
- 3. ミッキーを「上回る」存在が判明
- 4. 高級車をドレスダウン 運営破産
- 5. 全国初 新幹線ホームにスタバが
- 6. 「ボッチの生徒」元教師の本音
- 7. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
- 8. 突然の1億2000万円に 手が震える
- 9. THE NORTH FACEが最大41%OFFに
- 10. 水商売の経歴 バレれば反社扱い?
- 1. THE NORTH FACEのアウターもお得
- 2. AirPodsもSALEに 売り切れ必至
- 3. 「AirPods Pro 2」が24%OFFに
- 4. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
- 5. Black FridayにiPhoneが登場予定
- 6. お買い得 iPad製品が最大19％OFF
- 7. Amazonセール目前 目玉商品は?
- 8. Apple良いのか? 11インチiPad
- 9. Apple Watch 21日0時からSALEに
- 10. Black Friday NBシューズも登場
- 11. まるでこたつシリーズが22%OFFに
- 12. Amazonセール 日用品が49%OFFに
- 13. 【21日0時から】Amazon ブラックフライデーに登場予定のApple商品まとめ
- 14. Black Fridayで注目のガジェット
- 15. iPadシリーズ 21日0時からSALEに
- 16. Black Friday登場予定の飲食料品
- 17. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
- 18. 争奪戦だ！ M4 MacBook Airが2万5000円も安くなってる！
- 19. Amazon Black Fridayの攻略法
- 20. 死活監視サイト「DownDetector」が落ちていないかを見張る「DownDetector’s Down Detector」
- 1. 容疑者は「有名人だよ」住民語る
- 2. 大谷 MVPの裏で囁かれる2つの説
- 3. 大相撲マナー 請願書提出の動き
- 4. 前田健太 楽天入団が最有力に
- 5. 楽天・藤平尚真 自身のSNSで結婚を発表 今季は自己最多62試合登板
- 6. エンゼルス「無能トレード」か
- 7. 大谷独壇場に「でたらめだ」不満
- 8. 中村敬斗と「結婚」恐怖の投稿
- 9. 真美子さん 完璧「MVP妻」伝説
- 10. 森保J なぜ「死の組」回避できた
- 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
- 2. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
- 3. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
- 4. 元木大介「激ヤセ」の真相を告白
- 5. 高市氏の台湾有事「戦争前夜」
- 6. 「中国を支持」日中タレント表明
- 7. 『M-1』準決勝30組決定【一覧】 真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
- 8. 坂口杏里 2カ月でスピード離婚
- 9. レコ大 各賞受賞者&曲が決定
- 10. 進次郎氏 パワプロの元ネタ語る
- 1. ADHDの女性は顔つきで判明? 解説
- 2. 反響のユニクロ秋冬モノが値下げ
- 3. 文句つける夫に料理させてみたら
- 4. GUの「優秀トップス」紹介
- 5. 通勤時間に笑える漫画 SNSで反響
- 6. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 7. キルフェボンからXmasケーキ4種
- 8. モスが「2026モス福袋」を販売
- 9. Amazonで注目の「売り時は」
- 10. 中学生の娘が緊急入院 母の焦り