巨人の山口寿一オーナー（68）が、来季3年契約最終年となる阿部慎之助監督（46）へのサポートを約束した。【もっと読む】日本ハムFA松本剛の「巨人入り」に2つの重圧…来季V逸なら“戦犯”リスクまで背負うことに昨19日、都内ホテルで開かれたオーナー会議に出席後、取材に応じ、「今年は残念なシーズン、誠に申し訳ないシーズンだった。優勝争いに全く絡めないで終わってしまったというのが、ファンのみなさんに申し訳ない」