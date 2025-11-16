神戸FW佐々木大樹がPKを決めて勝利に貢献第105回天皇杯全日本サッカー選手権は11月16日に準決勝2試合が行われ、ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島が対戦し2-0で勝利を収め、連覇に王手をかけた。神戸FW佐々木大樹は後半に貴重な追加点となるPKを決めたが、ハーフタイムに吉田孝行監督から雷を落とされたと明かした。広島戦ではエースのFW大迫勇也がベンチスタートとなったなか、佐々木が最前線に起用された。それでも広島の