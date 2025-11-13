ニューストップ > 国内ニュース > 福岡県の路上で43歳長男が父を刺殺か「病院に連れて行こうとされても… 国内の事件・事故 殺人事件 福岡県 FBS福岡放送ニュース 福岡県の路上で43歳長男が父を刺殺か「病院に連れて行こうとされてもめた」 2025年11月13日 16時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県の路上で負傷した60代の夫婦が見つかり、夫が死亡した事件 夫婦の43歳の長男が殺人と銃刀法違反の疑いで13日に送検された 長男は「両親に病院に連れて行こうとされてもめた」と供述しているという 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時35分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分