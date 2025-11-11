サンフレッチェ広島は11日、日本代表GK大迫敬介(26)の入籍および第1子長女の誕生を発表した。相手は一般人のため、氏名や年齢などの公表は差し控えるとしている。大迫はクラブ公式サイトを通じ、「私事ではございますが、この度、入籍と第一子が産まれたことをご報告させていただきます。まずは、出産を頑張ってくれた妻と元気に生まれてきてくれた子供に感謝したいと思います。妻と子供の可愛さをパワーに変えてパワフルキー