日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が3日放送の日本テレビ「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」に出演し、日本ハム時代の後輩のドジャース・大谷翔平投手（31）とのエピソードを明かした。中田がプロ6年目の2013年に大谷がルーキーとして入団。「初めから二刀流、二刀流って騒がれていたので、チームの4番を打ってる身としては、正直ふざけるなよって（思っていた）」と本音を吐露した