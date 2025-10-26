巨人・井上温大投手が２６日、ジャイアンツ球場で秋季練習に参加。２３日にドラフト１位指名された竹丸和幸投手について「負けないように頑張るだけだなと思います」と闘志を燃やした。２人は同学年で同じ左腕。来季プロ７年目を迎える井上は「同い年で、左ピッチャー。同じくくりだなと思いました」とドラフト会議直後の心境を振り返り「自分の能力を上げることだけに、集中してやっていきたい。ローテーションに入れるように