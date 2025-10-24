【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２３日、自身のＳＮＳで「カナダの悪質な行為を踏まえて、カナダとの全ての貿易交渉をここに終了する」と表明した。カナダ・オンタリオ州政府が配信したテレビ広告で、米国のレーガン元大統領の動画を不当に引用し、関税政策を批判したことに反発した。オンタリオ州の広告は、関税政策は効果を発揮したとしても一時的なものにすぎず、「長期的には米国の労働者と消費者を傷つけ