子育てをしていて、健康のためにたくさん食べさせたいところ。ですが、肥満になるのは避けたいし、小食な場合も「栄養が足りてる？」と心配になるものですよね。昨今、ダイエット志向が低年齢化し、問題にもなっています。そこで、子どもの健康のために必要なカロリーと、エネルギー源となる三大栄養素について、管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに聞いてみました。【えっ！】わかりやすい！子どもにとっての理