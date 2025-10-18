ロッカーに「首」が!? 【漫画】本編を読む→宅配ロッカーに首！その理由土日はお家でまったり漫画三昧！2025年上半期によく読まれた漫画を紹介。宅配の仕事に長く従事している漫画家ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く実録漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、マンションの宅配ロッカーをめぐる恐怖のエピソード「宅配ロッカーの首」を紹介する。■「物置がわり」にロッカーをキープする住人や配達員『宅配ロッカーの首』