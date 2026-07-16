15年勤めた会社で若手から「パートなのに」と見下された女性、仲間と一斉退職した結果

熱意をもって仕事に取り組んでいても、誰かの心ない一言をきっかけに冷めてしまうことがある。千葉県の40代女性（クリエイティブ系／各種、広告のデザイン業）から、残念な退職エピソードが寄せられた。

女性はその職場に15年ほどパートとして在籍していた。長年働く中で、職場は少し歪な体制が常態化していたという。

「社員よりもパートの方が勤続年数が長く、打合せから納品までパートがしていました。（社員が同席しますが、無言か頷くだけ）」

「何年間もしていた事が、無駄だと言われた気がして、突然『辞めよう』と」

責任ある実務をパート社員が中心となって回す中、女性は「細かく確認作業をして、ミスを減らす為に日々働いておりました」と、真摯に仕事に向き合っていた。しかしある日、何度も確認作業を重ねていた女性に対し、若手社員から思いもよらない言葉を投げかけられた。

「そんなに拘ってどうするんですか？パートなのに」

この一言が、女性にとって決定的な引き金となった。

「何年間もしていた事が、無駄だと言われた気がして、突然『辞めよう』と」

女性が退職の経緯を伝えたところ、同時に他のパート3人も辞めることになった。社員の発言は、同じパートとして許せなかったのだろう。

女性は「2ヶ月かけて、しっかり引継をしました」というが、会社はやはり困ってるようだ。

「退社後半年たった今でも連絡が来ます。無視していますが……」

一方で、一緒に退職した元同僚たちとの現在の関係は非常に良好だという。

「一緒に辞めた3人で、同業で起業して楽しく働いてます」

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