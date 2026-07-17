ハーゲンダッツの杏仁新作♡白桃の果肉感を楽しむ夏限定アイスが登場

ハーゲンダッツから、夏にぴったりの新作ミニカップ『杏仁～白桃仕立て～』が2026年7月21日（火）より期間限定で登場します。近年人気を集める杏仁スイーツに着目し、上品な杏仁アイスクリームと果肉入り白桃ソースを組み合わせた贅沢な一品。濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめる、暑い季節にうれしいデザートアイスです。

ハーゲンダッツが届ける夏限定の杏仁スイーツ

今回登場する『杏仁～白桃仕立て～』は、夏に食べたくなる爽やかさと贅沢感を兼ね備えた新作フレーバーです。

開発のきっかけとなったのは、近年カフェなどで人気を集める杏仁スイーツ。

濃厚でありながら後味が軽やかな杏仁の魅力をアイスクリームで表現し、さらに旬を感じられる白桃を組み合わせることで、夏らしい味わいに仕上げています。

パッケージには、上品で華やかな世界観を表現したシノワズリ風デザインを採用。甘い香りがふんわり広がるような優雅な雰囲気が描かれ、手に取る瞬間から特別感を楽しめます。

商品は110ml入りで、価格は373円（税込・希望小売価格）。2026年7月21日（火）より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで販売されます。

DEAN & DELUCA初の夏の福袋が登場♡限定トートや夏限定グルメ入り豪華セット

杏仁アイスクリームへのこだわり

最大の魅力は、ハーゲンダッツならではの濃厚なミルク感と杏仁の芳醇な香りの絶妙なバランスです。

杏仁アイスクリームは、杏仁特有の優しい甘い香りをしっかり感じながらも、夏向けに後味をすっきり仕上げています。

通常のハーゲンダッツアイスクリームと比べて甘さを控えめに調整することで、暑い日でも心地よく味わえる設計に。

一方で、ハーゲンダッツらしいリッチな満足感も大切にされており、ミルクのコクをしっかり感じられる仕上がりになっています。口に入れた瞬間に広がるなめらかな味わいは、まさにご褒美スイーツそのものです♪

白桃ソースが生み出す贅沢なハーモニー

杏仁アイスクリームをさらに引き立てるのが、果肉入りの白桃ソースです。

ソースには、香り豊かでジューシーな追熟白桃と、食感を楽しめる硬めの白桃という2種類の白桃を使用。白桃本来の甘みやみずみずしさを楽しめるだけでなく、果肉の存在感もしっかり感じられます。

さらに、ほのかな酸味を加えることで杏仁アイスクリームとのバランスを追求。濃厚なミルクのコクと爽やかなフルーツ感が重なり合い、最後まで飽きずに楽しめる味わいを実現しています。

果汁・果肉は5％使用されており、白桃ならではの華やかな香りと食感がアクセントに。ひと口ごとに杏仁と白桃が織りなす上質なハーモニーを堪能できます。

ハーゲンダッツの杏仁で涼やかな夏時間を

『杏仁～白桃仕立て～』は、ハーゲンダッツならではの濃厚なミルクのコクと、杏仁の優しい香り、白桃の爽やかな果実感を一度に楽しめる夏限定フレーバーです。

果肉入りソースによる食感のアクセントも魅力で、まるで上質な杏仁デザートを味わっているような贅沢なひとときを演出してくれます♡この夏だけの特別な味わいを、ぜひチェックしてみてください。