今回は、小4の娘に「勉強しろ」とうるさい夫に、反撃を決意したエピソードを紹介します。

普段ろくに育児しないくせに…

「最近夫は小4の娘の成績に、何かと口出しするようになりました。『もっと勉強しろよ』『そんなんじゃろくな大人になれないぞ』と偉そうに言ってくるんです。夫は普段育児しないのに、こういうことだけ言ってくるんだとモヤモヤしました。

そしてある日、娘が夫に『じゃあパパは小4の頃、成績どうだったの？』と聞いたら、『俺はすごい勉強ができたぞ』『俺は毎回90点以上取ってたぞ？』と自慢げに答えていたんです。

でも、夫が子どもの頃勉強ができたなんて話、聞いたことがありません。そこで後日、義母に夫の子どもの頃の成績について聞いてみることにしました。私なりの反撃です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年6月）

▽ この夫はかなりの見栄っ張りだそうです。今回の発言も「娘の前でカッコつけたかっただけでは？」と思ってしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。