「ALL200円以下の神コスパで最高…！」【シャトレーゼ】今しか食べられない季節限定「桃スイーツ」3選
【シャトレーゼ】神コスパ！200円以下で買える「桃スイーツ」3選
素材にこだわったスイーツを手頃な価格で購入できる「シャトレーゼ」では、今が旬の“桃”を使った季節限定スイーツが続々と登場しています。
今回は「200円以下で購入できるコスパ抜群」の3品をピックアップして実食レビューします。ぜひチェックしてみてくださいね。
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1. 「山梨県産白桃杏仁豆腐」194円
まず紹介するのは、「山梨県産白桃杏仁豆腐」194円（税込）。滑らかな杏仁豆腐に、全国トップクラスの桃の生産量を誇る山梨県産の白桃を使用したジュレを合わせた一品です。
シャトレーゼでは通常商品として「杏仁豆腐」は販売されていないため、こちらは今しか味わえない季節限定商品です。牛乳と北海道産純生クリームに、杏仁霜（きょうにんそう）を加えた本格的な味わいに仕上がっています。
ひと口食べると、つるんと滑らかな口どけに、杏仁豆腐ならではの華やかな香りとミルキーでやさしい甘みが広がります。そこへ白桃ソースの濃厚な甘みが加わり、絶妙なバランスに！ 白桃の爽やかな風味と杏仁豆腐のおいしさを存分に堪能できる一品です。
2. 「山梨県産白桃のふんわりロール」194円
続いて紹介するのは、「山梨県産白桃のふんわりロール」194円（税込）。シャトレーゼで人気のロールケーキの季節限定フレーバーです。
山梨県産の白桃の果肉をダイス状にカットして使用。たっぷりのカスタードクリーム入り白桃風味ホイップクリームと共に、ふんわりとしたスポンジ生地で巻き上げています。
食べてみると、クリームがたっぷり入っているにもかかわらず、甘さは控えめで後味はすっきり！ ジューシーな白桃の果肉のおいしさが口いっぱいに広がり、爽やかな味わいを楽しめます。
ロール生地は厚みがありながらもふわふわと軽く、最後まで飽きずに食べられるのも魅力。桃の風味を存分に味わえる、この時季だけのロールケーキです。
3. 「やわらか氷バー 山梨県産白桃」1本97円
最後に紹介するのは、「やわらか氷バー 山梨県産白桃」1本97円／6本入496円（税込）。アイスでも白桃のおいしさを堪能できる商品が販売されていて、桃好きにはうれしいところ。しかも、6本パックでは、1本当たり約82円というコスパも最高です。
山梨県産白桃果汁を使用した白桃アイスは、ミルク風味の白桃果肉入り氷を包み込んだ2層仕立てのアイスバーです。氷には、「日本名水百選」にも選ばれたシャトレーゼ厳選の南アルプス白州名水が使用されています。
食べてみると、2層それぞれで異なる桃のおいしさを味わえるのが魅力！ ミルク風味の内側の氷の中には白桃の果肉も入っているため、まるで専門店の「桃のミルクかき氷」のような濃厚な味わいです。
外側のジューシーな白桃アイスとの相性も抜群で、カリッとした氷とアイス、それぞれの食感がアクセントになっています。最後まで飽きずに食べられる、夏にぴったりの桃アイスです。
いかがでしたか。「シャトレーゼ」は旬のフルーツを使用した季節限定スイーツを楽しむことができます。今回紹介した桃スイーツが気になる人は、ぜひお近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)