おはぎさんの漫画「子どもを預かるときは要注意?!巻き込まれ系お友達トラブル」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。突然家に遊びにきた息子の同級生たち。室内でのゲームに飽きた子たちは外に行き、わが子だけが家に残りました。しばらくして、1人の子がピンポンを鳴らして…という内容で、読者からは「驚きますよね」「人との付き合い方を考え直してしまう」などの声が上がっています。子どもの