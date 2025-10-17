ドジャース山本由伸（27）が大仕事をやってのけた。ドジャース大谷翔平のPS絶不調は精神面が原因か…プライド傷つけた指揮官の"先発登板先送り"日本時間15日、敵地ミルウォーキーで行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発し、3安打1失点でメジャー移籍後初の完投勝利。初回、先頭打者弾を浴びた以降は二塁すら踏ませず、111球で締めくくった。前回9日のフィリーズとの地区シリーズ第3戦では5回途中3失点