DeNA筒香の兄・裕史さんが代表…「和歌山橋本Atta boys」が実践するリズムトレDeNA・筒香嘉智外野手が故郷の和歌山に設立した少年硬式野球チーム「和歌山橋本Atta boys（アラボーイズ）」は“スケールの大きい”選手育成に定評がある。筒香の実兄でチームの代表を務める兄・裕史さんは技術だけでなく、体の動きを高める様々なトレーニングを取り入れている。アラボーイズでは自主性を求め、将来に繋がる基礎体力向上や人間教育