¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè3½µ¡Ö¥è¡¼¥³¥½¡¢¥Þ¥Ä¥Î¥±¥Ø¡£¡×¡ÊÂè13²ó¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤Î½ÐÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾×·âÅ¸³«¡×¡Ö½Å¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÌ»ÅÂ¡¢Æ¨¤²¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡ÈÌ»ÅÂ¡É¶äÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¡Ö´²°ìÏº¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¡£¥È¥­¤ÏÆüº¢¡¢À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÑ£¤Ø¤Î²¸