佐々木朗希の“3回完全”は「史上屈指の救援登板だった」【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）“勝利への決断”の背景だった。ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板し、3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露。延長11回の劇的勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、救援で初のイニング跨