米Qualcommは10月7日（現地時間）、オープンソース電子機器プラットフォームを開発・提供するイタリアのArduinoの買収に合意したと発表した。この買収により、Arduinoの3,300万人を超える開発者コミュニティが、Qualcommの先進的なAI技術やプロセッサへのアクセスを得ることになる。買収額は非公開であり、取引の完了には規制当局の承認など、一定の条件を満たす必要がある。Arduinoは2005年にイタリアで設立され、誰でも簡単に電